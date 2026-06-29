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Calamai "Il miglior acquisto per la difesa viola sarà Comuzzo: va recuperato"
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Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato della situazione di Pietro Comuzzo, centrale classe 2005 della Fiorentina: "C'è chi non è convinto al 100% dell'investimento fatto dalla Fiorentina su Viery. Io credo che questa sia un'operazione interessante, fatta dagli osservatori di Fabio Paratici, se hanno deciso di investire così tanti soldi nel brasiliano ben venga. Per me però il miglior acquisto per la difesa sarà il recupero di Pietro Comuzzo.
Non ho dubbi che la sua miglior versione sia più forte di qualsiasi altro calciatore che può arrivare. Quindi ok Viery, ma il grande obiettivo è ritrovare Comuzzo".
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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