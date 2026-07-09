La Fiorentina non molla Thorstvedt, il preferito del Sassuolo è Brescianini

vedi letture

Grandi manovre per il centrocampo della Fiorentina. In attesa dell'ufficialità di Atta, la società viola continua a lavorare sia in entrata che in uscita e secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com non molla Kristian Thorstvedt del Sassuolo, centrocampista citato anche oggi da Grosso in conferenza stampa visto che i due hanno condiviso l'esperienza nei neroverdi.

La richiesta resta 15 milioni di euro, la Fiorentina vuole provare ad inserire dei giocatori come contropartita per abbassare la parte liquida da versare. Nei giorni scorsi sono stati fatti i nomi di Amatucci ma soprattutto di Sohm, anche se in realtà la preferenza del Sassuolo andrebbe su un altro profilo tra quelli già presenti nella rosa dei gigliati: si tratta di Marco Brescianini, che la Fiorentina ha riscattato in via obbligatoria dall'Atalanta per 10 milioni di euro, al termine della stagione e una volta conseguita la salvezza.