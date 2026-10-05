RFV Krausz consiglia Vanoli: "Con Mastantuono può fare come ho fatto io con Mannini"

L'agente ed esperto di calcio argentino, Barend Krausz, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola del rendimento di Franco Mastantuono: "In Argentina si aspettano tanto da giocatori come lui perché lì vivono di idoli. Ora si aspetta l'erede di Messi, cosa impossibile. Non credo che sarà Mastantuono, che è un signor giocatore e un ragazzo straordinario, è nato in una cittadina che si chiama Azul, dove è nato Almeyda, lì sono gente quadrata. Però l'aspettativa è troppo grande per lui, in tanti aspettano anche Nico Paz. La dieci è per lui, per Mastantuono c'è la trenta. Per quanto riguarda il mondo Fiorentina, se la squadra cresce lui può aiutare tantissimo e portare punti, è uno di quei giocatori che ti può dare il tocco finale se le cose vanno bene. Non mi piace tantissimo come esterno, per me è più trequartista, ma sono opinioni personali.

La scommessa sui cinque assist a Pellegrino? Mastantuono ha il piede giusto, quello da passatore, secondo me ne può fare di più. Come calciatore mi ricorda molto D'Alessandro, un talento clamoroso di una ventina d'anni fa, era esplosivo e con un grande mancino. Mi ricordo, facendo le debite proporzioni, che ai tempi del Viareggio eravamo riusciti a togliere le briglie un giocatore come Daniele Mannini, che poi è andato a giocare alla Sampdoria e al Napoli, secondo me calciatori come loro vanno liberati da troppi compiti difensivi".

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