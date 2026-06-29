RFV Innocenti: "Liberali è un talento puro ma con Grosso soffrirebbe"

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Andrea Innocenti, ex responsabile del settore giovanile del Benevento, ha commentato a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" l'interesse della Fiorentina per Mattia Liberali: "È un talento puro. Non lo scopre nessuno da Catanzaro, ma già dal settore giovanile del Milan è un giocatore dalle qualità immense. È Pensavo che il nel salto a Catanzaro trovasse un ostacolo, anche perché gioca in una squadra che poteva andare fino all'ultimo in Serie A. Non ha sentito queste pressioni, per me può giocare tranquillmante in A".

Che ruolo ha?

"È un trequarti".

Nel 4-3-3 di Grosso è dura?

"Per me farebbe fatica. Poi per carità, in Italia i trequartisti si adattano sempre, ma la sua posizione è quella".

Ma uno come Fazzini che ruolo fa?

"È una mezzala, punto. Se poi si snatura il ruolo ci si prendono dei rischi. Soprattutto se parliamo di giocatori di talento. Per me il calcio è un'altra cosa, non sono i giocatori che devono adattarsi al modulo ma viceversa".

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