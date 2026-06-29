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Fiorentina, ora è ufficiale: finisce l'era Kappa. Il saluto del club sui suoi social
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Dopo sei stagioni si chiude il rapporto con lo sponsor tecnico: il messaggio pubblicato su Instagram dalla società dei Commisso
La Fiorentina ha salutato ufficialmente Kappa, che dopo sei stagioni non sarà più lo sponsor tecnico del club viola. L'annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram della società, con cui il club ha voluto ringraziare il marchio che ha accompagnato la squadra nelle ultime annate.
Il messaggio social
Questo il messaggio condiviso dalla Fiorentina: "Ci sono storie che si scrivono insieme. Grazie, @kappa_sport per aver vestito i nostri colori nelle ultime sei stagioni. ". Con questo saluto si chiude dunque il rapporto tra la società gigliata e Kappa, in attesa dell'inizio della nuova partnership tecnica che accompagnerà la Fiorentina dalla prossima stagione (a giorni verrà ufficializzato l'accordo con lo sponsor spagnolo Joma).
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