RFV Ascari convinto: "Viery acquisto azzeccatissimo, vi spiego perché

vedi letture

Così l'agente Eugenio Ascari, intervenuto a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola per parlare dell'inizio ufficiale del calciomercato estivo: "Dobbiamo renderci conto che ormai la Serie A non è più la Mecca del calcio. Non è più il campionato di riferimento come era negli anni '90, anni 2000. Quindi vedete quello che è successo con Palestra, che credo sia abbastanza sintomatico e indicativo. Dobbiamo renderci conto che dobbiamo ricostruire, cioè rimettere mattoncino su mattoncino, riacquistare credibilità. Quanto meno una certa vivacità, questo inizio di calciomercato, mi sembra che la stia mettendo in atto, vedi l'operazione del riscatto da parte del Comu di Paz, l'acquistio di Ramos da parte del Milan".

Non sono un po' troppi 70 milioni per Ramos?

"Forse sì. La valutazione di Paz, un 2004, un acquisto prorogato in quattro annualità, credo che abbia rappresentato un po' l'esatto valore, ma 70 milioni per Ramos che è un calciatore che rappresentava la quarta/quinta scelta all'attacco del PSG forse sono stati un esborso eccessivo".

Che gliene pare dell'acquisto di Viery?

"Interessantissimo e indovinatissimo, perché è un calciatore del 2005 di grandissima prospettiva. Non è facile rivestire la maglia da titolare del Gremio, che gioca davanti a 70 mila spettatori. Ha una pressione incredibile, il derby Gremio-Inter è uno dei più seguiti, più appassionati del Brasile. Quindi quando un calciatore viene da quel campionato, è abituato a giocare in stadi così rilevanti, credo che tutto questo rappresenti un buon viatico. Ha giocato 40 partite da titolare, era stato impiegato anche da terzino sinistro. Ha un'ottima struttura fisica".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!