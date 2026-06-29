FirenzeViola Il giorno 0 del mercato estivo: cosa succederà alla Fiorentina ruolo per ruolo

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Inizia oggi ufficialmente il calciomercato estivo della Serie A. Uno degli ultimi assist di Gravina alle società del massimo campionato di calcio per fare in modo che chi deve sistemare i conti riesca a farlo entro il 30 giugno, prenderà il via ufficialmente oggi con il taglio del nastro a Rimini. Un evento al quale la Fiorentina non dovrebbe partecipare e che segna l'inizio delle trattative. Un evento che diventa importante per chi ha il bilancio in rosso e vuole evitare multe dalla UEFA, quindi non per la Fiorentina che pur avendo un disavanzo residuo dall'ultima estate, viaggia su acque tranquille in vista del bilancio 2026. Andiamo dunque a vedere i possibili scenari di mercato della società viola, al lavoro già da settimane per provare a dare a Fabio Grosso la rosa pronta il prima possibile.

Cosa succederà in porta

Tiene banco il caso De Gea tra i portieri, anche se alla fine a meno di clamorose offerte il portiere spagnolo è destinato a restare a Firenze. Troppi i 3 milioni di ingaggio che gli garantisce la Fiorentina per trovare un altro club di alto livello che voglia investire su di lui. Con il nuovo preparatore dei portieri Filippi, De Gea inizierà la sua terza stagione in maglia viola. Lezzerini ha rinnovato e resterà almeno un altro anno come terzo portiere, da capire cosa accadrà a Christensen e Martinelli. Per il giovane portiere si prospetta un altro prestito ma ancora non c'è nessun club in vantaggio, per l'ex Hertha Berlino probabile invece una cessione ad un prezzo basso all'estero, magari di nuovo tra Austria e Germania.

Cosa succederà in difesa

Discorso un po' più complicato per il reparto difensivo che si prepara ad accogliere il nuovo acquisto Viery, atteso a Firenze tra domani e mercoledì. Pongracic e Comuzzo resteranno a meno di offerte importanti, per Moreno e Valentini invece arriverà un altro addio. Se in prestito o a titolo definitivo anche qui, dipenderà dalle offerte. Sulle fasce sia Dodo che Gosens sono in uscita e la Fiorentina sta lavorando per trovare i sostituti.

Cosa succederà a centrocampo

Molto è destinato a cambiare a centrocampo, dove per Fagioli si possono accendere le sirene della Premier League ma dovrebbe essere il perno del centrocampo di Grosso. Accanto a lui, quasi sicuri di restare Brescianini e Fabbian mentre su Mandragora e Fazzini orecchie aperte per ascoltare eventuali offerte. Bianco e Richardson sono destinati a salutare di nuovo.

Cosa succederà in attacco

Al di là degli esterni, reparto in cui ci si aspettano almeno tre colpi, resta da capire cosa accadrà a Moise Kean. L'attaccante è molto probabile che resti a Firenze alla fine, però anche qui Paratici e l'entourage sono pronti ad ascoltare offerte. Probabile l'addio di Piccoli in prestito, mentre per Beltran sarà certamente finita la sua esperienza alla Fiorentina.