RFV Mpasinkatu: "Per Irankunda il Watford può chiedere 30 milioni"

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Malù Mpasinkatu, direttore sportivo, ha commentato l'arrivo di Viery a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola: “Non devo fare l’avvocato di Paratici, ma conoscendolo bene so che non va a prendersi responsabilità senza aver prima analizzato tutto nei dettagli. 17 milioni li spendi per un giocatore che sai essere futuribile. Fidiamoci, è normale che da addetto ai lavori ti scontri col pubblico se quest’ultimo non conosce un giocatore. Ma noi dirigenti dobbiamo prenderci certe responsabilità”.

Un altro nome che è stato fatto dal Sudafrica è Oswin Appollis. Che gliene pare?

“È uno dei migliori, attaccante moderno che dà profondità, può lavorare vicino a Kean. È in forte crescita, ha il suo valore e si parla di 6-7 milioni per il suo cartellino. Certo lo slot da extracomunitario è prezioso, bisogna valutare bene la situazione”.

Che esterni si aspetta che prenda la Fiorentina?

“Secondo me Irankunda è uno degli esterni più validi da prendere. Paratici segue il calcio internazionale, quel tipo di profilo è da Fiorentina. Veloce, pronto, da strappo. Il Watford può chiedere 30 milioni perché la metà andrebbe al Bayern Monaco”.

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