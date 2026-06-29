Dagli inviati Giovanni Galli: "Antognoni assente al centenario? Guai a giudicare la sua scelta"

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Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto questo pomeriggio presso la libreria Giunti Odeon di Firenze in occasione della presentazione del libro di Giancarlo Antognoni. Ecco le sue parole in merito: "Io ho vissuto con Giancarlo tanti anni sia con la maglia della Fiorentina che con quella della Nazinale. A lui mi lega un grande affetto, sia per il campione che è stato sia per la persona che è. Un giocaotre col suo talento doveva fare almeno 10 gol a campionato: glielo ricordo spesso e lui si mette a ridere..."

Cosa pensa del fatto che Antognoni potrebbe essere assente al centenario della Fiorentina?

"Giancarlo è una persona di grande personalità, bisognerebbe sapere cosa è successo in quei cinque anni nei quali è stato in viola. Io ci ho parlato e all'inizio ho cercato di convincerlo ma poi capisco che ci sono in mezzo questioni personali sulle quali non posso intervenire. Lui è sempre presente a tutte le manifestazioni che riguardano la Fiorentina e se lui stavolta non se la sente di andare nessuno si deve permettere di contestare la sua scelta. Siamo in democrazia: il rispetto da parte sua verso la maglia viola e i tifosi non è mai mancato e non mancherà mai. Sarà lui a dire le cose come stanno".