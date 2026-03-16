Il CNB di Luca Calamai: "Kean, buona notizia: dimostrerà di non essere distratto dalla Nazionale"

vedi letture

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha presentato così la sfida di questa sera tra Cremonese e Fiorentina: "Trovo molto positivo il fatto che stasera a Cremona ci sia anche Kean, poi vedremo in che modo, se e quanto giocherà, ma solo la sua presenza è un segnale positivo. La mia riflessione di oggi nasce dal passaparola che vorrebbe Kean distratto dalla nazionale e pronto a non rischiare in campionato per esserci al playoff. Non conosco bene Kean ma più volte nella sua esperienza a Firenze ho saputo del suo spirito di sacrificio per voler esserci in campo.

Questo senso di appartenenza che nel suo modo di vedere il calcio lui ha spesso dimostrato di avere. Quindi almeno per me io credo che Kean farà di tutto per essere in campo e per aiutare la Fiorentina a vincere"