Il Caffè Nero Bollente: "Pioli parla da uomo saggio: altri due colpi per gli obiettivi più ambiziosi"

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha rivolto lo sguardo alle richieste di Stefano Pioli per gli ultimi colpi di mercato che aspettano la Fiorentina: "La squadra ha fatto una buona impressione nella tournée, ma guardate lo sguardo che aveva Pioli nell'ultima intervista in Inghilterra: da uomo saggio, riprende la sua conferenza stampa di presentazione e quel famoso 30% mancante della rosa. Se la Fiorentina riuscisse a piazzare gli ultimi due colpi, ossia un vice Kean e un centrocampista magari di esperienza, sarebbe pronta a inseguire i suoi obiettivi più ambiziosi: guardare se qualche big sbanda e conquistare l'Europa League".

