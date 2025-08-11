RFV Vallesi: "Fiorentina competitiva. Se resta Mandragora anche centrocampo a posto. Dzeko straordinario"

Il cantante fiorentino e grande tifoso viola Paolo Vallesi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di Fiorentina: "Questa squadra mi sembra fantastica ma se da qui alla fine del mercato non ci arrivano sorprese negative è competitiva e con Pioli c'è una bella alchimia".

Cosa aspetta degli ultimi acquisti e come giocare? "Fazzini lo seguivo già, Dzeko lo conosciamo tutti e Sohm si è presentato bene ed è quello che mancava. Ma il fatto che De Gea sia rimasto, così come Gosens e Dodo, che Kean abbia rinunciato ad offerte... Mi sembra che si metta tutto bene. Il dubbio che può avere Pioli é come giocare, se con una formazione spregiudicata col tridente o rinunciare ad uno dei due diietro a Kean ma dipenderà dall'avversaria, dalle partite. Con il Manchester credo sia stato giusto schierarlo, per non Dzeko ha una visione di gioco straordinaria, sarà utilissimo".

A centrocampo ti aspetti altro? "No, se resta Mandragora. L'anno scorso ha fatto un bellissimo campionato poi dipenderà dal rinnovo. Ma con lui, con Fagioli Sohm Richardson e Sohm siamo messi bene. L'undici titolare per me non ha niente da invidiare a nessuno e il fatto che fin dall'inizio c'erano già tutti, come non capitava mai, mi dà fiducia".

ASCOLTA L'INTERVISTA INTEGRALE DAL PODCAST