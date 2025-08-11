La diretta di Radio FirenzeViola prosegue con ‘Garrisca al Vento’

La diretta di Radio FirenzeViola prosegue con ‘Garrisca al Vento’FirenzeViola.it
Oggi alle 17:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue la programmazione di Radio FirenzeViola! Alle 17 spazio a Giacomo Galassi e Sauro Fattori per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19. Radio FirenzeViola potete ascoltarla e guardarla dall'App, dal pc e dalla tv Smart o sul canale 92 del digitale terrestre. Inoltre è presente anche in DAB per ascoltarla in auto!

Per ascoltarci CLICCA QUI!