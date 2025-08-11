RFV Sauro Fattori: "Alla Fiorentina non serve una punta, ma il centrocampo a tre"

Nel lunedì di Radio FirenzeViola spazio a Sauro Fattori, ex viola ospite oggi nei nostri studi, che ha parlato così del momento della Fiorentina: "Sono fiducioso per questa squadra, anche per l'atteggiamento di Stefano Pioli: dopo che un allenatore ha vinto lo Scudetto diventa più pretenzioso. Sa che certe cose possono portare dei vantaggi. Secondo me poi questa rosa è buona. In difesa la squadra è messa bene se rimane Comuzzo, bisogna vedere se Fortini vorrà andare in prestito. Secondo me l'ideale è mandarlo in prestito in Serie A, in una squadra in cui può giocare. Detto questo, secondo me la Fiorentina non ha bisogno di un altro attaccante. Mi sembra non serva un centravanti, magari si può risparmiare ora e investire in un altro ruolo".

Poi sullo schieramento tattico della Fiorentina: "A tre davanti questa squadra non può giocare, non può reggere con il tridente davanti. Pioli continua a giocare così perché manca Mandragora. E poi ve lo dico, Gudmundsson ha una protezione mediatica incredibile, non ho visto niente di incredibile in questo mese di ritiro da parte dell'islandese".