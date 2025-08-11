Caccia al vice Kean: per Harder lo Sporting spara alto, anche Ioannidis caro
Torna il consueto appuntamento pomeridiano del "Chi si compra" in versione Flsh con le ultime sul mercato della Fiorentina:
Per il vice Kean si parla di Conrad Harder dello Sporting Lisbona la cui valutazione è di 20 milioni, cifra che serve a convincere il club portoghese a cedere a titolo definitivo il giocatore e che ha invece respinto la richiesta di prestito fayya dalla Fiorentina. Ma senza la cessione di Beltran queste operazioni così onerose non si potranno fare, così come quella di Fotis Ioannidis del Panathinaicos a meno di colpi di testa della proprietà. Per questo si è tornati a parlare di Christian Shpendi anche se la pista non è calda da parte della Fiorentina, né scalda l'ambiente.
Mosse a centrocampo Si torna a parlare anche di Asllani per il centrocampo sempre in uscita dall'Inter, così come del portoghese del Famalicao Gustavo Sà che gioca in mediana ma anche sulla tre-quarti.
In uscita invece c'è da registrare l'interesse dell'Empoli per Niccolò Fortini, che con Pagliuca ha già giocato.
