RFV Banchelli sull'attacco della Fiorentina: "Dzeko può andare in doppia cifra e togliere responsabilità a Kean"

L'ex attaccante della Fiorentina Giacomo Banchelli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di attualità viola con un focus sul tridente: "Per Dzeko parla la sua carriera e se sta bene può andare in doppia cifra, Gudmundsson deve riscattarsi dagli infortuni della scorsa stagione ma è difficile farli giocare insieme a meno che qualcuno non si sacrifichi".

Gudmundsson deve incidere di più? "E' uno dei pochi che salta l'uomo, sono pochi a farlo ormai, e bisogna farlo giocare. Io nei due dietro a Kean lo vedo comunque bene".

Kean deve confermarsi: "Penso possa farlo, poi con Dzeko accanto il bosniaco gli toglierà tante responsabilità tenendo lui la palla e lasciando a Kean il compito di andare in profondità"

Pioli garanzia? "Non ci ho ancora parlato, ma Stefano è una garanzia. Fantastico come persona e come tecnica non si discute. L'importante lasciarlo lavorare, ci farà togliere delle soddisfazione. Quando ho esordito nella Fiorentina avevo solo 16 anni con Giorgi e Pioli mi ha fatto da chioccia".