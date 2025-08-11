RFV William Viali: "Shpendi forte e affamato ma il salto in viola sarebbe triplo"

vedi letture

William Viali, allenatore ed ex difensore della Fiorentina, è intervenuto nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola ripartendo dal caso Beltran ma anche parlando di Shpendi che ha fatto esordire tra i professionisti a Cesena: "Quando un giocatore fa una scelta sulla propria carriera, è difficile dare una valutazione da fuori. Spesso è una questione anche di sensazioni, a pelle non ha avuto le giuste vibrazioni. È un giocatore che può fare tante cose diverse e può darsi che in Italia non abbia trovato quella scintilla ideale per esaltarsi. Ha fatto anche vedere le proprie qualità anche se solo a sprazzi. In una carriera di un calciatore ci sono anche momenti meno felici, ma non credo si debba discutere il valore del calciatore".

La difesa cresce, l'attacco meno. È normale in un periodo di lavoro come quello del precampionato?

"Io credo che un allenatore come Pioli abbia lavorato su tutto. E' completo ed equilibrato che ha sempre trovato la quadra nelle sue squadre. Poi quando uno va a lavorare in un posto nuovo, i dati della stagione precedente vengono studiati. Nelle prime uscite stagionali chiaramente non si ha il guizzo o la freschezza di quando sei in condizione. Lo spunto viene meno quando le gambe girano a scartamento ridotto".

La stupisce il fatto che Comuzzo abbia voglia di continuare nella Fiorentina nonostante i tanti rumors sul suo conto?

"Prima di tutto non mi meraviglia che abbia così tanti attestati di stima perché è giovane ma ha già dimostrato di avere presenza in campo e qualità da Europa. È un difensore moderno. Non mi meraviglio nemmeno che voglia dare continuità al suo percorso di crescita che ha iniziato nella Fiorentina".

Shpendi è da Fiorentina?

"Shpendi è un ragazzo con la voglia di arrivare e grande predisposizione al lavoro. Già da ragazzino aveva una fame impressionante. È un giocatore di grande forza fisica, che attacca la profondità come pochi e che ha l'istinto della porta. La palla cade sempre sui suoi piedi quando si trova in area di rigore. È un prospetto di ottimo futuro, è chiaro che il salto sarebbe triplo in una piazza come la Fiorentina, però capisco il motivo per cui il club viola lo segue".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale