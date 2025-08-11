RFV Il dt dell'Albania Pea: "Shpendi esplosivo e dinamico, con il fiuto del gol. Vi spiego Asllani"

Fulvio Pea, direttore tecnico della Nazionale albanese, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare dei giocatori della sua Nazionale accostati alla Fiorentina, Cristian Shpendi e Kristjan Asllani.

Partiamo dall'attaccante: "Shpendi è un attaccante completo, tecnico rapido e concreto che sa segnare e giocare per la squadra che ha margine di crescita. Ha fiuto per il gol, sa attaccare la profondita ma sa finalizzare negli ultimi 16 metri. Ha concluso da poco il percorso nell'Under 21 ed ora verrà inserito nella Nazionale maggiore perché molto promettente"

Altre caratteristiche di Shpendi? "Tutti e due i gemelli Shpendi fanno gol, sia Cristian che Steven. Lui è molto esplosivo, la mobilità lo rende difficile da marcare ed è un professionista, sa rivestire un ruolo di leader silenzioso"

Più simile Ioannidis? "Somiglia a Kean fisicamente ma spesso servono caratteristiche diverse e non uguali. Pioli si adatta ai vari giocatori e magari serve uno con caratteristiche diverse dal titolare"

Che consigli darebbe ad Asllani? "Un passo indietro a volte serve per tornare in corsa. Ma per noi è un pupillo, all'Europeo è stato il nostro miglior giocatore, ha determinazione e carattere contro avversarie importanti. Secondo me però per lui è il momento di testare situazioni nuove e di trovare un posto che gli permetta di giocare con la continuità che ora all'Inter gli manca".

Un giudizio su Fagioli regista? "Le sfide lo aiutano a migliorarsi, basta un piccolo accorgimento fatto da un tecnico per valorizzare le sue potenzialità. A volte servono anche esperimenti per trovare il proprio ruolo e per crescere".

Cosa si aspetta da Gudmundsson? "Sono fiducioso in Pioli, che è esperto e troverà il modo e le parole per farlo esprimere al meglio come era abituato".

Cosa pensa del campionato italiano e a che punto è il calcio albanese? "Il campionato italiano resta sempre particolare e pieno di sorprese ma alla fine c'è sempre chi vince e va in Europa. La federazione albanese, di cui sono direttore tecnico, ha un presidente lungimirante e che da 24 anni ha costruito tutto quello che c'è, compreso il centro sportivo, è un posto dove si lavora bene e dove chi torna a giocare in Nazionale trova un posto professionale"