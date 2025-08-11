Priorità all'attacco. In mezzo piace Gustavo Sa: il punto sul mercato
Nuovo appuntamento con Chi Si Compra Flash. Ripartiamo dall'attacco. Per il ruolo di vice Kean si fa il nome di Conrad Harder dello Sporting Club, valutato intorno ai 20 milioni di euro: una cifra necessaria per convincere il club portoghese a lasciarlo partire a titolo definitivo, dopo aver rifiutato la proposta di prestito avanzata dalla Fiorentina.
Tuttavia, operazioni di questo peso economico – incluso l’interesse per Fotis Ioannidis del Panathinaikos – difficilmente potranno essere portate avanti senza prima la partenza di Beltran, a meno di interventi imprevisti da parte della proprietà. Per questo motivo è tornato a circolare anche il nome di Christian Shpendi, sebbene al momento non rappresenti una pista prioritaria per la Fiorentina né susciti particolare entusiasmo.
Movimenti a centrocampo, dove si torna a parlare di Gustavo Sà del Famalicao, che può essere impiegato sia come centrocampista centrale che come trequartista. Per quanto riguarda le uscite, si segnala l’interesse dell’Empoli per Niccolò Fortini, con il classe 2006 che gradirebbe però giocarsi le sue chances in Serie A, o a Firenze o in prestito (occhio alla Cremonese).
