RFV Piraccini: "Fiorentina prendi Shpendi! Con Kean e Dzeko può solo migliorare"

L'ex giocatore, bandiera del Cesena, Adriano Piraccini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di attualità e in particolare da Shpendi, accostato alla Fiorentina: "Sono quei prospetti per i quali val la pena rischiare qualcosa, ma non tutte le società possono puntarci, soprattutto se devi vincere subito. E' cresciuto tantissimi in questi anni e l'anno scorso per numero e qualità dei gol ha stupito tutti. Poi per l'infortunio ha saltato tante partite e lo ha condizionato. Ma ha gamba, attacca la profondità, come Kean, se gli arriva la palla ci arriva e gioca per la squadra, tanto che per me è una seconda punta. Ma nel nostro calcio manca questo coraggio di forzare il lancio di questi giovani. Shpendi per me è un giocatore già importante".

Dunque buon vice Kean? "Sì le caratteristiche le ha, poi deve crescere e adattarsi alla A che è altra cosa dalla C e dalla B. Ma bisogna rischiare, soprattutto se per motivi economici non puoi permetterti grandi campioni. Come seconda o terza punta dietro Kean e Dzeko può solo migliorare".

Il tridente viola? "Mi sembra che Gud sia più un centrocampista e un incursore alla Frattesi e Dzeko rientra e gioca per la squadra perciò penso che questo tridente possa essere sostenuto. Io adoro Dzeko ed ha un modo unico di trattare la palla, anche nell'Inter si abbassava ad aiutare la squadra".

Cosa aspettarsi da Fagioli? "Deve essere la sua stagione altrimenti sarà un giocatore come ce ne sono tanti"