FirenzeViola Benvenuti in Conference. Vulcani, tè e ananas: la rincorsa del Santa Clara

“Benvenuti in Conference” vi svela curiosità e aneddoti sulle squadre ora impegnate nei turni di qualificazione di Conference, in attesa dell’impegno della Fiorentina e della fase campionato. La Conference è un pretesto per raccontare le storie più incredibili in un viaggio nell’Europa calcistica più sconosciuta.

La seconda puntata è dedicata al Santa Clara, unica squadra delle Azzorre ad aver mai raggiunto la Primeira Liga portoghese. L'eventuale passaggio alla fase campionato di Conference sarebbe la prima esperienza della loro storia. Le Azzorre sono un arcipelago composto da 9 isole vulcaniche nell’Oceano Atlantico, a 1450 km dalla costa europea, dove ci sono le uniche piantagioni in Europa di tè e ananas.

"Benvenuti in Conference" tornerà con più appuntamenti settimanali da gustare sia in diretta su Radio FirenzeViola che sul sito che sul canale Youtube. Francesco Benvenuti vi racconterà ogni volta storie e curiosità delle squadre meno conosciute della competizione, rendendo la Conference "un paradiso fantastico".