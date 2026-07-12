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A poche ore dall'inizio del ritiro, altri arrivi al Viola Park: ecco Ranieri e Fortini

A poche ore dall'inizio del ritiro, altri arrivi al Viola Park: ecco Ranieri e Fortini
Oggi alle 17:20Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal Viola Park - Luciana Magistrato

Terzo e ultimo giorno di visite al Viola Park per la prima squadra della Fiorentina. Domenica di arrivi al centro sportivo di Bagno a Ripoli: tra i presenti Luca Ranieri, Niccolò Fortini, Oliver Chirstensen e Marco Brescianini, atteso ancora Moise Kean. Arrivi scaglionati ma il gruppo è atteso in toto al Viola Park per le 18, successivamente verrà diramata la lista dei convocati per il ritiro, che partirà domani. 