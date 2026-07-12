I convocati viola per il ritiro: out Gosens, Fazzini e tanti giocatori rientrati dal prestito

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La Fiorentina annuncia la lista dei convocati per il ritiro che inizia stasera: confermata l'esclusione di Gosens e di tanti rientri dal prestito

Tramite i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha reso nota pubblicamente la lista dei convocati per il ritiro estivo che inizia da questa sera al Viola Park, campo base delle attività di allenamento della squadra di Grosso per le prossime due settimane. Nell'elenco non figura Alex Jimenez per semplici motivi di tesseramento, essendo ancora non ufficiale, ma sarà regolarmente al centro sportivo di Bagno a Ripoli con la squadra e lavorerà in palestra in attesa dell'ufficialità e dell'inserimento in gruppo.

Aggregati al gruppo anche diversi ragazzi del settore giovanile, mentre è confermata l'esclusione di Robin Gosens. Assenti anche Amir Richardson e Riccardo Sottil, di rientro dal prestito al Lecce, così come Nicolas Valentini, Jacopo Fazzini - in odore di uscita, verso Cagliari -, Mbala Nzola, Alessandro Bianco e Antonin Barak. Mancano anche diversi protagonisti dell'ultima Primavera che probabilmente andranno a giocare altrove, come Braschi o Caprini. Ecco la lista:

1. ATTA Arthur, 2003

2. BALBO VIERA Luis Fancisco, 2006

3. BELDENTI Dannis, 2010

4. BRESCIANINI Marco, 2000

5. CHRISTENSEN Oliver (P), 1999

6. COMUZZO Pietro, 2005

7. CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998

8. CROCI Federico, 2010

9. DE GEA QUINTANA David (P), 1990

10. DELI Lapo, 2006

11. DRAGUSIN Radu-Matei, 2002

12. EGHAREVBA Fortune, 2010

13. FABBIAN Giovanni, 2003

14. FAGIOLI Nicolò, 2001

15. FEI Gianmaria (P), 2007

16. FERNANDES SANTOS LOPES Viery, 2005

17. FORTINI Niccolò, 2006

18. GUDMUNDSSON Albert, 1997

19. KEAN Moise Bioty, 2000

20. LEZZERINI Luca (P), 1995

21. MANDRAGORA Rolando, 1997

22. MELANI Federico, 2009

23. MORENO Matías Agustín, 2003

24. NDOUR Cher, 2004

25. PERROTTI Alessandro, 2008

26. PICCOLI Roberto, 2001

27. PIRRÒ Antonio, 2008

28. RANIERI Luca, 1999

29. SOHM Simon Solomon, 2001

ATTIVITÁ INDIVIDUALE

1. PARISI Fabiano, 2000

RIPOSO AGGIUNTIVO PER IMPEGNI CON LA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE

1. PONGRAČIĆ Marin, 1997