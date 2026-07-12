I convocati viola per il ritiro: out Gosens, Fazzini e tanti giocatori rientrati dal prestito

I convocati viola per il ritiro: out Gosens, Fazzini e tanti giocatori rientrati dal prestitoFirenzeViola.it
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di Redazione FV
La Fiorentina annuncia la lista dei convocati per il ritiro che inizia stasera: confermata l'esclusione di Gosens e di tanti rientri dal prestito

Tramite i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha reso nota pubblicamente la lista dei convocati per il ritiro estivo che inizia da questa sera al Viola Park, campo base delle attività di allenamento della squadra di Grosso per le prossime due settimane. Nell'elenco non figura Alex Jimenez per semplici motivi di tesseramento, essendo ancora non ufficiale, ma sarà regolarmente al centro sportivo di Bagno a Ripoli con la squadra e lavorerà in palestra in attesa dell'ufficialità e dell'inserimento in gruppo.

Aggregati al gruppo anche diversi ragazzi del settore giovanile, mentre è confermata l'esclusione di Robin Gosens. Assenti anche Amir Richardson e Riccardo Sottil, di rientro dal prestito al Lecce, così come Nicolas Valentini, Jacopo Fazzini - in odore di uscita, verso Cagliari -, Mbala Nzola, Alessandro Bianco e Antonin Barak. Mancano anche diversi protagonisti dell'ultima Primavera che probabilmente andranno a giocare altrove, come Braschi o Caprini. Ecco la lista:

1.      ATTA Arthur, 2003 

2.      BALBO VIERA Luis Fancisco, 2006 

3.      BELDENTI Dannis, 2010 

4.      BRESCIANINI Marco, 2000 

5.      CHRISTENSEN Oliver (P), 1999 

6.      COMUZZO Pietro, 2005 

7.      CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998 

8.      CROCI Federico, 2010 

9.      DE GEA QUINTANA David (P), 1990 

10.    DELI Lapo, 2006 

11.    DRAGUSIN Radu-Matei, 2002 

12.    EGHAREVBA Fortune, 2010 

13.    FABBIAN Giovanni, 2003 

14.    FAGIOLI Nicolò, 2001 

15.    FEI Gianmaria (P), 2007 

16.    FERNANDES SANTOS LOPES Viery, 2005 

17.    FORTINI Niccolò, 2006 

18.    GUDMUNDSSON Albert, 1997 

19.    KEAN Moise Bioty, 2000 

20.    LEZZERINI Luca (P), 1995 

21.    MANDRAGORA Rolando, 1997 

22.    MELANI Federico, 2009 

23.    MORENO Matías Agustín, 2003 

24.    NDOUR Cher, 2004 

25.    PERROTTI Alessandro, 2008 

26.    PICCOLI Roberto, 2001 

27.    PIRRÒ Antonio, 2008 

28.    RANIERI Luca, 1999 

29.    SOHM Simon Solomon, 2001 

ATTIVITÁ INDIVIDUALE 

1.      PARISI Fabiano, 2000 

RIPOSO AGGIUNTIVO PER IMPEGNI CON LA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE 

1.      PONGRAČIĆ Marin, 1997