I convocati viola per il ritiro: out Gosens, Fazzini e tanti giocatori rientrati dal prestito
Tramite i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha reso nota pubblicamente la lista dei convocati per il ritiro estivo che inizia da questa sera al Viola Park, campo base delle attività di allenamento della squadra di Grosso per le prossime due settimane. Nell'elenco non figura Alex Jimenez per semplici motivi di tesseramento, essendo ancora non ufficiale, ma sarà regolarmente al centro sportivo di Bagno a Ripoli con la squadra e lavorerà in palestra in attesa dell'ufficialità e dell'inserimento in gruppo.
Aggregati al gruppo anche diversi ragazzi del settore giovanile, mentre è confermata l'esclusione di Robin Gosens. Assenti anche Amir Richardson e Riccardo Sottil, di rientro dal prestito al Lecce, così come Nicolas Valentini, Jacopo Fazzini - in odore di uscita, verso Cagliari -, Mbala Nzola, Alessandro Bianco e Antonin Barak. Mancano anche diversi protagonisti dell'ultima Primavera che probabilmente andranno a giocare altrove, come Braschi o Caprini. Ecco la lista:
1. ATTA Arthur, 2003
2. BALBO VIERA Luis Fancisco, 2006
3. BELDENTI Dannis, 2010
4. BRESCIANINI Marco, 2000
5. CHRISTENSEN Oliver (P), 1999
6. COMUZZO Pietro, 2005
7. CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998
8. CROCI Federico, 2010
9. DE GEA QUINTANA David (P), 1990
10. DELI Lapo, 2006
11. DRAGUSIN Radu-Matei, 2002
12. EGHAREVBA Fortune, 2010
13. FABBIAN Giovanni, 2003
14. FAGIOLI Nicolò, 2001
15. FEI Gianmaria (P), 2007
16. FERNANDES SANTOS LOPES Viery, 2005
17. FORTINI Niccolò, 2006
18. GUDMUNDSSON Albert, 1997
19. KEAN Moise Bioty, 2000
20. LEZZERINI Luca (P), 1995
21. MANDRAGORA Rolando, 1997
22. MELANI Federico, 2009
23. MORENO Matías Agustín, 2003
24. NDOUR Cher, 2004
25. PERROTTI Alessandro, 2008
26. PICCOLI Roberto, 2001
27. PIRRÒ Antonio, 2008
28. RANIERI Luca, 1999
29. SOHM Simon Solomon, 2001
ATTIVITÁ INDIVIDUALE
1. PARISI Fabiano, 2000
RIPOSO AGGIUNTIVO PER IMPEGNI CON LA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE
1. PONGRAČIĆ Marin, 1997
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