Oulai più vicino alla Fiorentina: rifiutate le proposte di Brentford e Lipsia
Potrebbe essere Christian Inao Oulai il prossimo acquisto estivo della Fiorentina. Il centrocampista, protagonista in questo Mondiale con la maglia della Costa d'Avorio, avrebbe dato in questi giorni la preferenza ai colori viola rifiutando le proposte arrivate da Brentford e Red Bull Lipsia, aumentando parecchio le possibilità che il suo futuro sia a Firenze.
Accordo Fiorentina-Trabzonspor
Come riporta TMW, la Fiorentina avrebbe trovato nelle score ore l'intesa col Trabzonspor a livello verbale, sulla base di 30 milioni di euro più bonus, con l'inserimento di una clausola che garantirebbe alla società turca il 10% sull'eventuale futura rivendita del calciatore. Oulai in queste ore sta rientrando in Turchia dopo il termine del Mondiale e l'intento è quello di chiudere l'affare la settimana prossima.
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