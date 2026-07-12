Calciomercato Braschi assente dai convocati viola: lo vogliono il Padova e una folta concorrenza

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Tra i calciatori della Fiorentina che non sono rientrati nell'elenco dei convocati per il ritiro che parte stasera al Viola Park c'è anche Riccardo Braschi. Il bomber dell'ultima Primavera, con cui è diventato Campione d'Italia dopo essersi tolto anche la soddisfazione di esordire in Prima Squadra, non è infatti nella lista di Fabio Grosso ma la sua assenza era prevista, visto il mercato che continua a muoversi attorno a lui.

Padova e tanti club sul giovane bomber

Come appreso dalla nostra redazione, il giovane attaccante è al centro dell'interesse di più squadre e sta trattando attualmente per il passaggio in prestito in un club di Serie B: al momento c’è il Padova tra le squadre più concentrate sul classe 2006, ma la concorrenza è folta e la trattativa non è ancora chiusa, col futuro di Braschi che deve ancora prendere forma in modo concreto. Situazione in evoluzione e da continuare a monitorare.