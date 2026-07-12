Il Siviglia non convoca Oso: la Fiorentina prepara l'assalto decisivo
La Fiorentina è alla ricerca del terzino sinistro da relegare a Fabio Grosso. Nelle ultime ore Paratici e Goretti hanno intensificato i contatti con il Siviglia per Oso, ma secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la trattativa non è ancora alle battute finali. Il giocatore interessa a diverse squadre, nessuna delle quali ha per adesso soddisfatto la richiesta economica del club spagnolo.
Oso sul mercato: la situazione
Ieri il Siviglia ha giocato la prima amichevole stagionale contro lo Juventud de Torremolinos CF, e Oso non è stato convocato ufficialmente per problemi fisici. Sta di fatto che il classe 2003 è in uscita. I biancorossi chiedono 15 milioni per lasciarlo partire, mentre al momento l’offerta della Fiorentina non supera i 10. Nelle prossime ore potrebbe esserci l'assalto decisivo per arrivare alla fumata bianca.
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