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Altri big in arrivo al Viola Park: ecco Gudmundsson, Fagioli e Atta

Altri big in arrivo al Viola Park: ecco Gudmundsson, Fagioli e Atta
Oggi alle 17:40Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal Viola Park - Luciana Magistrato

Terzo e ultimo giorno di visite al Viola Park per la prima squadra della Fiorentina. Domenica di arrivi al centro sportivo di Bagno a Ripoli: tra i presenti Albert Gudmundsson, Nicolò Fagioli e il nuovo acquisto Arthur Atta, arrivati poco fa, atteso ancora Moise Kean. Arrivi scaglionati ma il gruppo è atteso in toto al Viola Park per le 18, successivamente verrà diramata la lista dei convocati per il ritiro, che partirà domani. 