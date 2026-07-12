Dagli inviati
Altri big in arrivo al Viola Park: ecco Gudmundsson, Fagioli e Atta
Terzo e ultimo giorno di visite al Viola Park per la prima squadra della Fiorentina. Domenica di arrivi al centro sportivo di Bagno a Ripoli: tra i presenti Albert Gudmundsson, Nicolò Fagioli e il nuovo acquisto Arthur Atta, arrivati poco fa, atteso ancora Moise Kean. Arrivi scaglionati ma il gruppo è atteso in toto al Viola Park per le 18, successivamente verrà diramata la lista dei convocati per il ritiro, che partirà domani.
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Un mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliaridi Tommaso Loreto
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1 Un mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
Copertina
Niccolò SantiStretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingeneroso
Luca CalamaiParatici ha convinto la famiglia Commisso che è il momento di provare a vincere. Atta è un’operazione alla Rui Costa. Giusto tenere Kean e Fagioli e liberarsi di Gud. Lang un’idea. Grosso impari da Prandelli
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