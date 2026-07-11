RFV Luciano Zauri: "Grosso è una garanzia. Atta dovrà confermarsi"

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Così l'ex difensore della Fiorentina, Luciano Zauri, a Radio FirenzeViola durante il "Viola weekend": “La Fiorentina vuole ripartire da dove aveva finito. Dopo una prima parte di stagione in grande difficoltà, con Vanoli ha avuto una grande ripresa. Il popolo viola vuole ripartire con entusiasmo. L’arrivo di Grosso è una garanzia dal punto di vista tecnico: è molto preparato. Con Paratici allestiranno una grande Fiorentina”

Cosa pensa dell’acquisto di Dragusin?

“Dragusin è un giocatore interessante che è cresciuto tantissimo. Rappresenta una certezza per questa squadra. Ora c’è tanta carne al fuoco”

Atta le piace?

“Chiaro che poi bisognerà vederlo in campo, ovviamente se l’hanno preso rientra nei parametri di Paratici. Dovrà confermare quanto di buono fatto vedere a Udine ma sicuramente è un grande colpo”.

Koleosho sarebbe l’ideale per Grosso?

“Sì, l’ho visto anche in Nazionale e mi sembra possa fare bene. Ha delle caratteristiche importanti, può giocare su entrambi i versanti. È giovane e volenteroso, può tornare molto utile”.