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Il Viola Club Gruppo Baraonda Fiorentina si raduna: ecco le immagini del pranzo

Il Viola Club Gruppo Baraonda Fiorentina si raduna: ecco le immagini del pranzo
Oggi alle 17:00Primo Piano
di Redazione FV
fonte N. Santi

Giornata all’insegna della condivisione per il Viola Club Gruppo Baraonda Fiorentina, protagonista oggi di un pranzo organizzato nei pressi di San Donato per trascorrere un pomeriggio insieme tra ricordi, emozioni legate alla Fiorentina e uno sguardo al futuro del club. Un’occasione per ritrovarsi, confrontarsi e rinnovare lo spirito che accompagna il gruppo.

Alla giornata hanno partecipato numerosi iscritti e simpatizzanti del Viola Club. Presenti anche alcuni membri della redazione di FirenzeViola.it, che hanno preso parte all’iniziativa e condiviso con il gruppo un momento di incontro e convivialità.