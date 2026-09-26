Incognita Mastantuono: per la Gazzetta dello Sport il suo rientro avverrà a ridosso del Genoa

La pausa internazionale potrebbe creare qualche grattacapo alla Fiorentina. L’Argentina ha infatti inserito in programma tre amichevoli contro Bolivia, Burkina Faso e Benin, con quest’ultima che dovrebbe fare da cornice alla celebrazione di Leo Messi, atteso al suo ultimo appuntamento con la Nazionale. Tra i convocati di Scaloni ci sono infatti due protagonisti della Serie A, Franco Mastantuono e Lautaro Martinez. Il problema riguarda soprattutto le tempistiche: il 10 ottobre Fiorentina e Inter saranno impegnate rispettivamente contro Genoa e Parma.

Il rientro dei due argentini è previsto, nella migliore delle ipotesi, per giovedì, lasciando pochissimo tempo per recuperare dal viaggio intercontinentale. Un’incognita non trascurabile per Vanoli e Chivu, chiamati a gestire due elementi fondamentali delle proprie squadre. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.