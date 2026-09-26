Caos a Empoli: Guido Pagliuca lascia la panchina, occhio ad Andreoletti

Caos a Empoli: Guido Pagliuca lascia la panchina, occhio ad AndreolettiFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:30News
di Redazione FV

Guido Pagliuca si è dimesso dall’incarico di allenatore dell’Empoli. Come riportato da SkySport, il tecnico lascia la panchina azzurra dopo appena sei partite dall’inizio della nuova stagione in Serie B. Tra campionato e Coppa Italia il bilancio è di due vittorie e quattro sconfitte, con la squadra toscana attualmente al dodicesimo posto in classifica.

La società si prenderà ora qualche ora per valutare la situazione e decidere come procedere. Tra le ipotesi per la successione di Pagliuca c’è anche quella di Matteo Andreoletti, che potrebbe diventare il nuovo allenatore dell’Empoli.