Ore di apprensione per Osvaldo: l'ex viola è ricoverato in terapia intensiva

Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante anche della Fiorentina, è ricoverato d’urgenza in Argentina e si trova attualmente in terapia intensiva. Il 40enne è stato sottoposto a un intervento all’ospedale di Lavallol per un versamento pleurico. A riportare la notizia è il quotidiano argentino Olé, secondo cui le sue condizioni destano al momento preoccupazione. A trovare Osvaldo nella sua abitazione è stata la sorella, dopo alcuni giorni durante i quali l’ex calciatore aveva accusato problemi di salute. Con l’aiuto di un amico, è stato quindi trasportato in ospedale, dove i medici stanno monitorando e gestendo le sue condizioni.