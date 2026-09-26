Ore di apprensione per Osvaldo: l'ex viola è ricoverato in terapia intensiva
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Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante anche della Fiorentina, è ricoverato d’urgenza in Argentina e si trova attualmente in terapia intensiva. Il 40enne è stato sottoposto a un intervento all’ospedale di Lavallol per un versamento pleurico. A riportare la notizia è il quotidiano argentino Olé, secondo cui le sue condizioni destano al momento preoccupazione. A trovare Osvaldo nella sua abitazione è stata la sorella, dopo alcuni giorni durante i quali l’ex calciatore aveva accusato problemi di salute. Con l’aiuto di un amico, è stato quindi trasportato in ospedale, dove i medici stanno monitorando e gestendo le sue condizioni.
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