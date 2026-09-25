Dionigi su Lorenzo Lucchesi: "La Fiorentina non deve farselo sfuggire. Sarà il centrale della Nazionale"

Davide Dionigi, ex attaccante della Fiorentina oggi allenatore, ha parlato nel corso di Chi si compra? su Radio FirenzeViola: "Non è facile capire cosa è successo alla Fiorentina, che ha ripreso l'allenatore allontanato a maggio per prenderne un altro che è durato poche partite. Sembra che ci sia stata un po' di confusione. Vanoli è stato richiamato perché conosceva l'ambiente, ma la situazione non è semplice, perché se ricominciano a tentennare coi risultati la situazione torna critica. Spero sia la situazione migliore per la Fiorentina, in ogni caso Vanoli è un tecnico di grande valore. Questa squadra ha talento e tanta qualità, ora serve tempo. C'è del lavoro da fare, perché i cambiamenti sono stati tanti. Non voglio dire che i giovani vanno aspettati perché all'estero lanciano i diciassettenni, ma vanno gestiti in una piazza come quella di Firenze. Se la squadra dovesse sbocciare si potrebbe levare soddisfazioni importanti questo gruppo".

A Firenze si parla molto della possibile coesistenza tra Oulai e Fagioli, secondo lei possono giocare insieme?

"Io penso che dipende tutto dal lavoro che fanno gli altri e dall'idea di Paolo Vanoli. L'anno scorso quando è arrivato la necessità era quella di fare punti. Adesso se vuole impostare una squadra più di palleggio ben venga questa idea, credo che Oulai e Fagioli alla lunga possano giocare insieme".

Lei alla Reggiana ha avuto Lorenzo Lucchesi, adesso al Monza, che tipo di giocatore è?

"Io volevo tenerlo a Reggio, poi lui giustamente è andato a Monza ed è stato promosso vincendo il campionato; è un ragazzo umile e semplice, con tanta voglia. Ha qualità fisiche e tecniche per diventare un top giocatore. Lo seguo sempre ed è in continua crescita, ha molti margini e nella difesa a tre dà il meglio. Può far comodo a tante squadre, anche alla Fiorentina. Io se fossi nei viola proverei a riportarlo a casa, in futuro sarà uno dei centrali della Nazionale italiana".