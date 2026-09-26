Social "Quindi quante Premier ho vinto?", De Gea lancia una frecciatina al Manchester City

Una vecchia rivalità torna protagonista sui social e stavolta a riaccenderla è David De Gea. Il capitano della Fiorentina ha commentato su X le indiscrezioni relative al procedimento che riguarda il Manchester City, suo storico avversario ai tempi del Manchester United. Il portiere spagnolo ha pubblicato una frase ironica: "Quindi… parliamone. Quanti titoli di Premier League ho vinto, allora?". Un riferimento alle stagioni in cui lo United ha chiuso alle spalle del City e alle accuse di violazioni delle norme finanziarie mosse dalla Premier League al club. Le indiscrezioni parlano di 114 contestazioni ritenute fondate su 115, ma al momento non esiste ancora una decisione ufficiale. Il Manchester City ha sempre respinto le accuse e l’eventuale conclusione del procedimento potrebbe essere accompagnata da un ricorso. Di conseguenza, l’albo d’oro della Premier League resta invariato e non sono state stabilite sanzioni. De Gea, ricordiamolo, con lo United ha conquistato il titolo nella stagione 2012-13, ha quindi scelto l’ironia senza dare per scontato un eventuale cambiamento: