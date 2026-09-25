Calamai: "Italia, scelte bizzarre di Mancini a centrocampo: perché non puntare su Fagioli?"
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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato delle probabili scelte di Roberto Mancini in vista di Italia-Belgio di stasera, polemizzando sulla possibile esclusione di Nicolò Fagioli: "Questa scelta mi ha lasciato un po' perplesso. Non capisco come mai non voglia puntare su Fagioli come regista della Nazionale, considerarlo come mezzala è sbagliato e trovo bizzarro che in quel ruolo, quello di regista, Mancini consideri di più Mandragora. Spero che il Ct si ravveda".
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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