Calamai: "Italia, scelte bizzarre di Mancini a centrocampo: perché non puntare su Fagioli?"

Calamai: "Italia, scelte bizzarre di Mancini a centrocampo: perché non puntare su Fagioli?"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:45Radio FirenzeViola
di Alessandro Di Nardo

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato delle probabili scelte di Roberto Mancini in vista di Italia-Belgio di stasera, polemizzando sulla possibile esclusione di Nicolò Fagioli: "Questa scelta mi ha lasciato un po' perplesso. Non capisco come mai non voglia puntare su Fagioli come regista della Nazionale, considerarlo come mezzala è sbagliato e trovo bizzarro che in quel ruolo, quello di regista, Mancini consideri di più Mandragora. Spero che il Ct si ravveda".

Il CNB di Luca Calamai: "Mancini, perché non vedi Fagioli regista? Le scelte bizzarre del ct"