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Fiorentina a fianco di Corri la Vita: il messaggio di Paolo Vanoli

Fiorentina a fianco di Corri la Vita: il messaggio di Paolo VanoliFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:20Primo Piano
di Redazione FV

"Mi dispiace non essere lì con voi domenica perché abbiamo una partita amichevole. Sono convinto che sarete in tanti per questa bella manifestazione che unisce sport e solidarietà". È il messaggio pubblicato sui social dal tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli alla vigilia di Corri la Vita, in programma domani, domenica 27 settembre, a Firenze. Anche quest'anno la Fiorentina è partner dell'iniziativa, confermando il legame tra il club e una delle manifestazioni più partecipate della città.

Giunta alla 24ª edizione, Corri la Vita nasce nel 2003 con l'obiettivo di sostenere la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura del tumore al seno, raccogliendo fondi destinati a progetti dedicati alle donne. L'edizione 2026 prende il via alle 9.15 da viale Lincoln, al Parco delle Cascine, con due percorsi, da circa 6 e 13 chilometri, e arrivo in piazza della Signoria. L'iniziativa unisce sport, solidarietà e cultura, con la possibilità per i partecipanti di accedere gratuitamente anche a diverse mete culturali della città.