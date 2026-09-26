Social Fiorentina a fianco di Corri la Vita: il messaggio di Paolo Vanoli

"Mi dispiace non essere lì con voi domenica perché abbiamo una partita amichevole. Sono convinto che sarete in tanti per questa bella manifestazione che unisce sport e solidarietà". È il messaggio pubblicato sui social dal tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli alla vigilia di Corri la Vita, in programma domani, domenica 27 settembre, a Firenze. Anche quest'anno la Fiorentina è partner dell'iniziativa, confermando il legame tra il club e una delle manifestazioni più partecipate della città.

Giunta alla 24ª edizione, Corri la Vita nasce nel 2003 con l'obiettivo di sostenere la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura del tumore al seno, raccogliendo fondi destinati a progetti dedicati alle donne. L'edizione 2026 prende il via alle 9.15 da viale Lincoln, al Parco delle Cascine, con due percorsi, da circa 6 e 13 chilometri, e arrivo in piazza della Signoria. L'iniziativa unisce sport, solidarietà e cultura, con la possibilità per i partecipanti di accedere gratuitamente anche a diverse mete culturali della città.