FirenzeViola Fiorentina-Signa, Vanoli apre la vetrina ai giovani: ecco chi può mettersi in luce

Con otto nazionali assenti, nell’amichevole di domani il tecnico avrà l’occasione di osservare da vicino i talenti della Primavera

È uno degli aspetti che Paolo Vanoli vorrà valutare nell’amichevole di domani contro il Signa: la risposta dei giovani chiamati ad allenarsi con la prima squadra durante la sosta. Con otto nazionali impegnati con le rispettive selezioni, al Viola Park si è aperto uno spazio per i ragazzi della Primavera di Aurelio Andreazzoli. Il test delle 11 darà loro la possibilità di mostrare sul campo ciò che hanno fatto intravedere in allenamento. E per qualcuno, anche pochi minuti potrebbero essere il primo passo verso una convocazione tra i grandi.

I baby da seguire

Un primo segnale è già arrivato domenica scorsa, quando Brando Mazzeo, classe 2007, è andato in panchina contro il Napoli. Con Vanoli lavorano anche gli esterni offensivi Alberto Angeloni e Mario Pietropaolo (nella foto), entrambi del 2008, i difensori Niccolò Turnone, capitano della Primavera, e Matko Boskovic, oltre agli attaccanti Giuseppe Forte e Sulayman Jallow. A centrocampo ci sono Salvatore Cianciulli, già convocato un anno fa da Vanoli per la sfida vinta contro la Lazio, e l’argentino Federico Mataran, premiato come miglior giocatore dell’ultimo Torneo di Viareggio. La strada è stata percorsa da altri ragazzi nella scorsa stagione: Luis Balbo, dopo l’esordio in Coppa Italia contro il Como, ha raccolto altre nove presenze tra i professionisti; Riccardo Braschi si è fermato a tre, mentre Giorgio Puzzoli ha giocato pochi minuti nei quarti di Conference League a Londra.

Un’occasione per ripartire

Quella contro il Signa sarà una vetrina, non un esame definitivo. Arriva però in un momento delicato per l’Under-20 di Andreazzoli, penultima con tre punti in cinque gare e reduce anche dalla sconfitta nella finale di Supercoppa contro l’Atalanta. Misurarsi con il ritmo della prima squadra può aiutare i ragazzi a ritrovare fiducia; per Vanoli sarà l’occasione di capire chi, più avanti, potrebbe tornargli utile.