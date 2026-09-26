Social Buone notizie dal Viola Park: Parisi ricomincia a lavorare col pallone, le immagini

La Fiorentina continua a lavorare in vista della ripresa del campionato e dell'amichevole contro il Signa (in programma domani), con Paolo Vanoli che ha imposto un programma fatto di doppie sedute quotidiane. In mezzo al lavoro del gruppo arriva però un segnale positivo sul fronte degli infortunati, quello che riguarda Fabiano Parisi. Il terzino, fermo dallo scorso maggio dopo la rottura del legamento crociato anteriore, sta sfruttando la sosta per accelerare il proprio percorso di recupero e nelle ultime ore ha aggiunto un altro tassello importante.

Dopo essere tornato a correre regolarmente sul campo, Parisi ha infatti ricominciato a lavorare con il pallone, come mostrato dalla Fiorentina attraverso alcune immagini pubblicate sui propri canali social. Un passo avanti significativo per il classe 2000, soprattutto considerando che le prime previsioni successive all'intervento indicavano un rientro soltanto nel 2027. I progressi evidenziati al Viola Park possono invece aprire alla possibilità di accorciare i tempi. Un'eventuale accelerazione sarebbe importante anche per Vanoli, viste le difficoltà incontrate da Valdepenas e la poca adattabilità di Viery sulla corsia mancina, dove Parisi aveva già trovato spazio e continuità nella scorsa stagione.