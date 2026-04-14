Giustiniani: "Nella sfida Fiorentina-Lazio ho visto più ardore nella squadra viola"
Gabriele Giustiniani, giornalista di DAZN, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "I tempi supplementari" per commentare la sfida di ieri Fiorentina-Lazio: "A livello di occasioni la Lazio aveva prodotto qualcosina di più però la Fiorentina ha mostrato maggiore compattezza e maggiore voglia di arrivare al risultato pur non offrendo un gioco eccezionale. Tutto sommato non è un risultato così bugiardo, ho visto un pizzico di ardore in più nella Fiorentina. Ci sono stati ritmi abbastanza bassi però per la Fiorentina aver portato a casa un risultato così, sia la notizia migliore possibile. Siamo almeno all'80% di salvezza per la Fiorentina perché ho visto le difficoltà di Cremonese e Lecce".
Quante chance ha la Fiorentina contro il Crystal Palace?
"Qui la percentuale è bassa bassa. Tra l'altro mi pare di capire che non ci sia neanche uno stadio che sia pronto a spingere perché la prevendita è molto lontana".
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