FirenzeViola Fiorentina e l'obiettivo Bakayoko, il Lipsia può abbassare il prezzo: colpa delle... borse

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Johan Bakayoko è uno degli esterni sul quale ha messo gli occhi la Fiorentina, mentre aspetta una risposta dal Burnley per Koleosho. Nel frattempo la società si guarda intorno e Bakayoko è ovviamente in un elenco allargato di giocatori seguiti. L'ala destra belga (ha piede sinistro) del Lipsia ha le caratteristiche che cerca la Fiorentina ed ha un'età, 23 anni, che permette di pensare che abbia dei margini di miglioramento.

Il percorso di Bakayoko

Il Lipsia lo ha prelevato l'estate scorsa per 18 milioni dal PSV Heindoven dopo i primi passi nell'Anderlecht, ma il belga non ha rispettato le attese del club tedesco. Il giocatore ha chiuso la stagione con 3 gol in 22 presenze complessive (2 in Coppa nazionale) e il Lipsia è disposto a cederlo: Firenze può essere l'ambiente giusto per rilanciarsi come accaduto per altri giocatori.

Le cifre e il precedente

La richiesta del Lipsia è di 20 milioni, cifra alta per la Fiorentina anche se in linea con il massimo spendibile per i singoli giocatori. E il club viola proverà ad abbassare il prezzo facendo leva anche sul poco feling che si è creato tra ambiente e giocatore. Tra i motivi anche una storia su Instagram in cui Bakayoko ha mostrato nel suo armadietto una serie di borse griffate per circa 9mila euro. Un episodio che fece discutere i tifosi e che non piacque neanche al club. Chissà che dunque l'episodio, insieme ad un rendimento non proprio esemplare in campo, non pesi sulla decisione del Lipsia ad accettare una cifra più bassa.