Social Viery, ultimi giorni in Brasile prima della Fiorentina: il difensore si gode il mare a Rio

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Il centrale, dopo l'ufficialità del trasferimento dal Gremio, è rientrato in patria per completare le pratiche burocratiche legate al visto di lavoro

Ancora qualche giorno di Brasile, poi sarà tempo di tuffarsi definitivamente nella nuova realtà viola. Viery, diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina dopo l'accordo con il Grêmio, ha fatto ritorno in patria in attesa di raggiungere Firenze e mettersi a disposizione di Fabio Grosso. Il difensore classe 2005 ha sfruttato questi giorni anche per completare alcune pratiche burocratiche necessarie per il suo trasferimento in Italia, tra cui l'ottenimento del visto di lavoro, oltre che per concedersi gli ultimi attimi di vacanza prima dell'inizio della preparazione estiva.

Una foto al mare e l'attesa per Firenze

Nelle ultime ore Viery ha condiviso sul proproi profilo Instagram uno scatto dal mare, immortalando un momento di tranquillità in una località nei pressi di Rio de Janeiro. Un ultimo saluto al Brasile prima del viaggio verso l'Europa e dell'inizio della sua prima esperienza lontano da casa. L'appuntamento è ormai fissato: nei prossimi giorni il nuovo centrale viola tornerà in Italia per unirsi al gruppo e iniziare il lavoro agli ordini di Grosso, pronto a vivere la sua prima stagione con la maglia della Fiorentina.