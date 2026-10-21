RFV Gautieri: "Arbitri? In Italia diamo sempre alibi. La Fiorentina deve gestire la cosa"

Il tecnico ed ex calciatore Carmine Gautieri è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, durante "Palla al centro", parlando così del momento della Fiorentina ripartendo dalle polemiche arbitrali: "In Italia siamo abituati a creare alibi quando i risultati non arrivano. A volte succedono le stesse cose ma vinci e nessuno ne parla. Lì sta l'intelligenza della gestione societaria che indipentemente dagli arbitri bisogna andare a mille all'ora pensando solo al campo. Sappiamo che le difficoltà con gli arbitri toccano a tutti, l'importante è essere forti e andare avanti per la propria strada".

Quale reparto deve migliorare prima di tutti?

"Quello difensivo, ma non si parla solo dei difensori o centrocampisti. Parte tutto dagli attaccanti perché se si difende tutti in blocco ne hanno tutti benefici. In alcune partite puoi difendere con il blocco basso, lasciando campo agli avversari e ripartendo bene. La chiamo la posizione zero, che è utile soprattutto quando ci sono difficoltà come nel caso della Fiorentina".

Perché il gruppo a volte esce dalla partita?

"Giocare contro il Como non è facile perché è una squadra che fa bene sia quando attacca che quando difende. Decidono loro quando subire e quando attaccare. Il Como non è il Genoa, tutti hanno avuto difficoltà contro la squadra di Fabregas".

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