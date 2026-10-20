RFV Ceccarini su Paratici: "Non vedo tutta questa necessità che parli"

Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik", in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha parlato del momento difficile della Fiorentina: "Quando le cose non vanno bene, le responsabilità sono della società, dell’allenatore e della squadra. Ma in primis della società, che è sempre il vertice da cui si emana tutto. Vediamo come va la partita contro l’Inter, ci sta che Paratici parli prima del fischio d’inizio come ha fatto pochissime altre volte. Ma io tutta questa necessità che lui parli, ora, non la vedo.

Certamente lo si vedrà in base al prosieguo del campionato, magari ci sarà il bisogno di mettere i puntini sulle i. Vanoli? Penso che si senta protetto da Paratici, tant’è che se si capisce tra le righe il messaggio che ti fa filtrare la Fiorentina, e cioè che sarà un anno di semi-sofferenza, si dà per scontato che non sarà semplice il compito dell'allenatore. Dopodiché il calcio è strano… Avevi puntato su Grosso e dopo tre giornate sei tornato su Vanoli. Credo che Paratici lo proteggerà fino all’impossibile”.