RFV Calamai: "Fascia sinistra, Valdepenas e Viery non convincono: con l'Inter proverei Ranieri"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato della fascia sinistra: "La Fiorentina non ha trovato la soluzione perfetta, la sta cercando. Valdepeñas è un talento impressionante, ma ancora ragazzo. Deve completare il suo percorso di crescita. Si è provato a trasformare Viery in terzino sinistro, ma lo vedo sempre più in difficoltà.

Credo che già a partire dalla gara con l’Inter sarebbe corretto puntare su Ranieri, perché sarebbe una “paraculata”: ha già fatto il terzino sinistro e anche in maniera positiva. Può aiutare molto la fase difensiva, e può stringersi coi compagni in fase di ripiego. Nella ricerca dell’equilibrio, senza perdere di vista l’offensività, Ranieri a sinistra potrebbe essere una buona soluzione”.