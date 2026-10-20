RFV Ascari: "Mi aspettavo di più dalla difesa: la Fiorentina paga troppe disattenzioni"

Eugenio Ascari è stato ospite di Radio FirenzeViola, nel corso di "Viola Amore Mio", e ha dato le sue opinioni sulla Fiorentina dopo la sconfitta interna contro il Como. Ecco le sue parole: "Credo che sia ancora presto per parlare di quattro o cinque innesti necessari a rivoluzionare la squadra. Siamo a ottobre e mancano ancora due mesi e mezzo all'apertura del mercato. Fino a gennaio la Fiorentina dovrà andare avanti con questo organico ed è giusto che i giocatori a disposizione di Vanoli sentano la fiducia dell'ambiente, della società e dell'allenatore. Aspetterei di capire come evolve la situazione. Una partenza così negativa non se l'aspettava nessuno, ma c'è ancora tempo per rimediare e provare a disputare una stagione tranquilla, senza le difficoltà dello scorso anno".

A mente fredda, però, si possono evidenziare anche alcuni errori nella campagna acquisti estiva?

"Quando negli anni sono arrivati giocatori come De Gea, Džeko, Dodo e gli altri nuovi acquisti, in tanti avevano elogiato il lavoro della società, anche perché alcuni erano seguiti da diverse squadre europee. Penso, per esempio, a giocatori emergenti che avevano fatto bene nei rispettivi club. Sulla carta non credo che siano stati commessi errori clamorosi: ritengo che alcuni elementi siano di valore e che altri abbiano potenzialità importanti. Bisogna avere pazienza".

Quali sono gli aspetti che finora hanno maggiormente deluso?

"Mi aspettavo qualcosa in più soprattutto dalla difesa. In sette partite è cambiato più volte lo schieramento, pur mantenendo sempre una linea a quattro. Dragusin è stato l'unico a giocare con continuità e, proprio per questo, era considerato uno dei punti di riferimento del reparto. Invece ci sono state troppe disattenzioni e diversi cali di concentrazione, come in occasione di alcuni gol subiti contro il Como e il Genoa. Questi episodi hanno pesato sui risultati della Fiorentina, ma aspetterei prima di esprimere un giudizio definitivo".