RFV Galderisi: "La Viola mi diverte. Ecco come esaltare Mastantuono"

Giuseppe Galderisi, ex attaccante bianconero, ha parlato a “Palla al centro” su Radio FirenzeViola di Fiorentina-Juventus: “Queste sono partite che fanno saltare il banco a Firenze se non hai la capacità psicofisica di gestirle. Quella viola è una piazza complicata, in particolare quando vesti la maglia della Juve perché c’è una certe rivalità. Ma dico una cosa”.

Prego.

“Quest’anno se c’è una squadra che guardo volentieri è la Fiorentina. C’è un giocatore che mi fa dire ‘mi sono divertito’, ed è Mastantuono”.

Si sarebbe divertito a giocare con lui?

“Certo… è fantastico. Anche Njie mi piace per caratteristiche. La Fiorentina è una squadra che può giocare in qualsiasi campo d’Italia ed Europa: può essere devastante. Fa divertire ed è concreta”.

Come deve giocare Mastantuono?

“Deve trovare lo spazio e andare a cercare la palla nel posto giusto, ma se vuole mettere in campo le sue qualità bisogna isolarlo. Metterlo in condizione di giocare uno contro uno e non due contro due. Ci deve arrivare senza che lo vedano, come ha fatto sul gol a Reggio Emilia. Deve trovare la semplicità nella giocata”.

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