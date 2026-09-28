RFV Fattori: "Fagioli in azzurro meglio come mezzala: Tonali difende meglio"

Sauro Fattori, ex giocatore viola, è intervenuto come tutti i lunedì a "Garrisca al vento", trasmissione in onda tutti i giorni dalle 17 alle 19 su Radio FirenzeViola. Ecco le sue riflessioni a proposito del momento attuale della Fiorentina e in vista della ripresa del campionato contro il Genoa:

Fagioli dovrebbe giocare questa sera con l'Italia: un buon segnale, anche se dovesse agire da mezzala?

"Non cambia nulla, anzi secondo me Mancini lo farà giocare nel suo vero ruolo. E' Vanoli che sta lavorando per farlo diventare un regista. Tonali è l'ideale per fare il play, Fagioli deve ancora progredire. A livello difensivo l'ex Milan dà qualcosa in più rispetto a Nicolò. Fagioli deve dimostrare di valere la Nazionale: se Kean è stato messo a fare l'esterno, il centrocampista viola deve poter fare serenamente la mezzala".

Vede somiglianze tra questa Italia e la Fiorentina?

"E' difficile fare paragoni. Quello che ora conta è rendersi conto che ora noi siamo più scarsi di quegl'altri. Dobbiamo rimetterci a dare "randellate", quando serve. Il paragone con la Fiorentina non mi sento di farlo".