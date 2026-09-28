RFV Il preparatore Fabbrizzi: "Io sono sempre per il ritiro in montagna: ecco perché"

Yuri Fabbrizzi, preparatore atletico con Leonardo Semplici, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, nel corso di "Palla al centro", commentando l'ipotesi di spostare il ritiro estivo: "Ora c'è questa tendenza a restare in casa tenendo tutte le comodità del caso, dall'infermeria alle camere. Però il ritiro in Alta Italia ti fa incontrare diverse squadre che sono già lì, senza doverti spostare con aerei o pullman in trasferte particolarmente pesanti d'estate. Fare 5 ore tra pullman e aereo con l'aria condizionata e poi 40 gradi diventa pesante, anche se non sembra. A Firenze c'è un clima rispetto a Milanello, e anche lì fa caldo. Ormai le estati sono torride dappertutto. Io sono per il ritiro in montagna, si lavora meglio e a orari normali. Io sarei in difficoltà ad organizzare un ritiro a Firenze per una questione oraria, ti troveresti a stare in camera tante ore e diventa una cosa abbastanza noiosa".

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