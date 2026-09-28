Amerini: "Non capisco come non giochi regista nell'Italia Fagioli"
Daniele Amerini, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro". Queste le sue parole, iniziando da una riflessione sulla Nazionale: "Mi sembra ancora tutto un po' confusionale, alla giornata. Si provano a convocare giocatori che giocano all'estero e che un tempo non sarebbero neanche stati presi in considerazione. Non credo sia questa la strada, bisogna chiamare i migliori al di là della carta d'identità. Cercando lo zoccolo duro della Nazionale".
Ha capito la gestione di Fagioli da parte di Mancini?
"Mancini è grande e vaccinato, sa dove può rendere meglio ma secondo me Fagioli è tra i migliori registi del campionato. Dovrebbe essere titolare in Nazionale. Per me è meglio di Mandragora. Ad oggi ti giochi la ricostruzione della credibilità e devi ripartire dai migliori, e oggi Fagioli non può non essere tra i migliori".
Quanto si può aspettare Atta?
"Se sta bene secondo me va fatto giocare portandolo alla condizione fisica migliore. Se non sta bene, allora fai peggio che meglio a giocare. Al 100% Atta è super titolare".
Chi farebbe giocare sulla destra?
"Io farei giocare Dodo ma non mi è piaciuto come si è comportato in questi mesi. Se non rinnova e rimane a scadenza non può giocare, Jimenez ha fatto vedere buone cose anche se c'è un po' un'incongnita su cosa aspettarsi da lui".
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