Il Caffè Nero Bollente: "Giusta l'idea del ritiro lontano dal Viola Park. Ma non all'estero"

Il Caffè Nero Bollente: "Giusta l'idea del ritiro lontano dal Viola Park. Ma non all'estero"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:30Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato dell'ipotesi paventata in questi giorni di cambiare sede del ritiro estivo della Fiorentina, dopo il caldo patito in questi anni al Viola Park: "La trovo un'idea corretta, meno invece la possibilità di andare all'estero. Non perché in Austria o in Svizzera non ci siano strutture di livello, ma perché restare in Italia vuol dire stare a contatto coi propri tifosi.

Andando altrove rischieresti di avere meno seguito e questo è aspetto molto importante al di là della temperatura o delle strutture sportive. Quindi sì al ritiro non più al Viola Park, ma non all'estero".

Il Caffè Nero Bollente: "Sì al ritiro estivo non più al Viola Park. Ma non all'estero"